Great Respect statt Great Reset: Nina Proll in mutiger Mode

Die auch für ihren Corona-Widerstand bekannte Schauspielerin („Vorstadtweiber“) und Sängerin Nina Proll posiert auf Instagram in einem T-Shirt des Demokratos Shop. Die Gründer von Demokratos „sind zwei Jungs aus Köln“, die die Maßnahmen der Regierung satt haben. Ihr Modelabel stehe für Widerstand und Menschlichkeit schreiben sie auf ihrer Webseite. Darüber berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Das passt zu Nina Proll, die schon länger lautstark gegen das Corona-Regime auftritt. Doch das ist noch nicht alles: Gestern zeigte sich Proll auch noch mit Til Schweiger. Auch er stemmt sich gegen die Corona-Politik. Kündigt sich da gar ein gemeinsamer Film der beiden Mut-Schauspieler an?

„Danke, @demokratos_shop für das T-Shirt“, schreibt Proll auf Instagram. Auf dem schwarzen T-Shirt präsentiert sie die Hashtags #allesdichtmachen #niewiederaufmachen #lockdownfürimmer. „Nina ich bewundere Sie und nehme mir daraus Kraft für mich. Danke für ihre Stärke!!!!“, reagierte eine Nutzerin bewundernd auf Instagram und ein anderer Nutzer: „Respekt Anerkennung und einen VIP Platz im Himmel“. Die Begeisterung für Prolls Widerstand ist groß.

Für Widerstand und Menschlichkeitt

Der Demokratos Shop wurde laut eigener Beschreibung auf der Shop-Webseite von „zwei Jungs aus Köln“ gegründet. Sie „haben die Maßnahmen der Regierung satt“ und „wollen Gesicht zeigen“. Mit den coolen T-Shirts, Tank-Tops und Hoodies, die sie im Angebot haben, wollen sie die „Message auf die Straße bringen“ und ein Modelabel sein, das für Widerstand und Menschlichkeit steht. „Denn so wichtig es aus unserer Sicht auch ist gegen die Maßnahmen der Regierung aufzustehen, so wichtig ist es auch den Fokus auf das zu lenken, was wirklich wichtig ist: die Menschen.“ Mit den Aufschriften Great Respect, Audiatur et altera pars (Man höre auch die andere Seite), DMKRT oder FCK LCKDWN kann man die Shirts, Tank-Tops und Hoodies, aber auch Einkaufstaschen oder Fußmatten erstehen. Die Fußmatte „MERKEL? ABTRETEN!“ eignet sich sicher auch gut als Geschenk – je nach Geschmack natürlich auch die Version mit Spahn.

Foto mit Til Schweiger: Gerüchteküche brodelt

Ein gemeinsames Bild von Nina Proll zusammen mit Til Schweiger, das Proll ebenfalls auf Instagram gepostet hat, sorgt für Spekulationen. Kommt ein gemeinsamer Film? Werden sie ein Paar, oder sind es schon? „Perfektes Filmpaar…..würde ein Spitzen Film werden“, lautet ein Kommentar in diese Richtung und „Ein perfektes Paar“ ein weiterer. Til Schweiger sorgte erst unlängst aufgrund eines Fotos mit „seinem Helden“ Boris Reitschuster für Aufregung und wurde auf Twitter dafür als „Ehrenmann“ gefeiert (Wochenblick berichtete). Da er offensichtlich auf die Seite der Maßnahmen-Kritiker gewechselt ist, sorgt das gemeinsame Bild mit Nina Proll für Furore. Haben sich die beiden nun „verbündet“? Planen sie ein gemeinsames Projekt?"

