Collien Ulmen-Fernandes klagt über Handyverhalten ihres Mannes

Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, die mit dem Schauspieler und Produzenten Christian Ulmen verheiratet ist, klagt über das Handyverhalten ihres Mannes. "Bei meinem Mann blinkt und piept das Smartphone permanent, ständig kommt eine Benachrichtigung von irgendeiner App", sagte Ulmen-Fernandes dem "Zeitmagazin".

Sein Verhalten beschreibt sie so: "Wenn er mal ein oder zwei Stunden ohne sein Smartphone auskommen muss, wird er extrem unruhig", sagte die Moderatorin. "Mittlerweile machen sich unsere Kinder schon über den Papa lustig, der es keine drei Minuten aushält, ohne auf sein Handy zu schauen. Wir müssen uns da mal was ausdenken, wie wir ihm das abgewöhnen." Sie selbst finde es nervig, dauernd vom Handy belästigt zu werden. "Ich möchte gar nicht immer sofort über alles informiert werden. Deshalb habe ich mein Smartphone so eingestellt, dass ich nicht mal benachrichtigt werde, wenn ich eine SMS bekomme", so Ulmen-Fernandes. Si e versuche, an ein bis zwei Tagen in der Woche weitgehend auf ihr Smartphone zu verzichten: "Bei Familienausflügen am Wochenende zum Beispiel nehme ich es gar nicht mit. Ich habe den Eindruck, viele Menschen sind ohne ihr Smartphone nicht mehr überlebensfähig. Das finde ich ziemlich beunruhigend", sagte die Schauspielerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur