Kraftwerk hat Alphaville zu Welthit "Big in Japan" inspiriert

Marian Gold von der Band Alphaville aus Münster hat sich von der Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk zu "Big In Japan" inspirieren lassen. Der Welthit aus dem Jahr 1984 sei der zweite Song gewesen, den er überhaupt je geschrieben habe, sagte er der "Rheinischen Post".

Zuvor habe er viel Kraftwerk gehört, vor allem das Album "Autobahn". "Das ist intellektuelle und intelligente Musik", so Marian Gold. "Sie ist zugleich sehr einfach. Und vor allem das Einfache hat uns gezeigt: So etwas können wir auch bauen. Und dann haben wir die Basslinie von 'Big In Japan' entworfen. Sie ist mit Sicherheit von Kraftwerk inspiriert."



Zu den großen Hits von Alphaville zählen auch "Forever Young" und "Sounds Like A Melody". Der 70-jährige Marian Gold wurde unter der dem Namen Hartwig Schierbaum geboren. Zurzeit ist er mit Alphaville auf Best-Of-Tournee in Deutschland.

Quelle: dts Nachrichtenagentur