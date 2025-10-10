Nobelpreis für Machado! Oslo würdigt Kampf für Freiheit

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 10.10.2025 um 11:28 durch Sanjo Babić
Das Logo der Nobelstiftung. Der Nobelpreis ist eine seit 1901 jährlich vergebene Auszeichnung, die von dem schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel (1833–1896) gestiftet wurde.
Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur erhält die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado den Friedensnobelpreis. Das Nobelkomitee würdigt damit laut dts ihren Einsatz für demokratische Rechte und eine friedliche Lösung der politischen Krise. Internationale Reaktionen fielen überwiegend zustimmend aus, berichtet dts.

Machado steht seit Jahren im Fokus, weil sie trotz Repression auf Wahlen, Rechtsstaat und Gewaltverzicht pocht. Menschenrechtsorganisationen dokumentierten wiederholt Einschränkungen von Opposition und Medien in Venezuela. Die Auszeichnung soll nach Ansicht von Beobachtern den Dialog befördern und den Schutz von Aktivisten stärken.

Kritiker sprechen von politischer Symbolik und verweisen auf ausstehende institutionelle Reformen. Unterstützer sehen in dem Preis ein klares Signal an Regierung und Sicherheitskräfte, demokratische Prozesse zu respektieren. Das Komitee appellierte an alle Seiten, die Spannungen abzubauen und faire Rahmenbedingungen zu schaffen.

