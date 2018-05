Schauspieler Wolfgang Völz gestorben

Der Schauspieler Wolfgang Völz ist einem Medienbericht zufolge tot. Er starb bereits am Mittwoch im Alter von 87 Jahren in Berlin, berichtete die "Berliner Morgenpost" am Freitag auf ihrer Internetseite unter Berufung auf eigene Informationen. Seinen Durchbruch hatte Völz Mitte der 1960er Jahre in der Fernsehserie "Raumpatrouille Orion".

Bis in die 2000er Jahre hinein war Völz ein viel beschäftigter Darsteller, meistens in Nebenrollen. Durch seine markante und vielseitige Stimme hatte er auch großen Erfolg als Synchron- und Hörspielsprecher. Vor allem als Stimme der Kinderfigur "Käpt`n Blaubär" dürfte er vielen Menschen in Erinnerung bleiben. Quelle: dts Nachrichtenagentur