Andreas Gabalier bleibt auf Platz eins der Album-Charts

Schlagersänger Andreas Gabalier bleibt mit "Vergiss mein nicht" weiter an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Danach kommen allerdings komplette Neueinsteiger: Auf Rang zwei Mike Shinoda mit "Post Traumatic", auf Platz drei Madsen mit "Lichtjahre". In den Single-Charts rücken Namika feat. Black M mit "Je ne parle pas français" von Rang zwei auf die Spitzenposition vor.

Es folgen Pietro Lombardi mit "Phänomenal" auf Rang zwei und Clean Bandit feat. Demi Lovato mit "Solo" auf Rang drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur