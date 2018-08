Lilly Becker: "Ich habe auch einfach mal Scheißtage"

Die Becker-Familienvilla in Wimbledon ist Geschichte: Nach GALA-Informationen hat Lilly Becker, 42, eine Wohnung ganz in der Nähe gefunden. Weil Amadeus, der achtjährige Sohn von Lilly und Tennislegende Boris Becker, 50, in Wimbledon zur Schule geht, wolle man ihn nicht aus seinem sozialen Umfeld herausreißen.

"Ich habe gerade gute Tage, und ich habe auch einfach mal Scheißtage, aber ich mache weiter, für Amadeus", so Lilly zu GALA (Heft 32/2018, ab heute im Handel). Boris soll eine Wohnung in dem zentraler gelegenen Londoner Stadtteil Chelsea gefunden haben. Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)