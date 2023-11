Stefan Magnet: „Krieg als Startschuss für nächste Globalismus-Phase“

„Die Zeit des Friedens ist jetzt vorbei!“ Für Transhumanismus-Papst Yuval Noah Harari ist der aufgeflammte Nahostkonflikt ein Startsignal für den nächsten Schritt in Richtung „Great Reset“. Was hat aber die größte Enteignungsidee aller Zeiten mit Krieg, Seuchen und Wirtschaftskrise zu tun? AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet beleuchtet in seiner neuen Sendung die Hintergründe und beklemmenden Zusammenhänge der aktuellen militärischen Eskalation im Gazastreifen mit der Situation für Europa, ja, für den ganzen Planeten. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Er zeigt verschiedene Meinungen, hinterfragt den Weg des Westens und verweist auf die lachenden Dritten. Ein Interview mit dem Nahost-Kenner Christoph Hörstel und ein Blick auf die geopolitischen Hintergründe, Stichwort „Neue Seidenstraße“, runden diese brisante Sendung ab.

Gefährliche globale Propaganda Während die Hamas die Juden als Nazis bezeichnet, ihnen Nazimethoden unterstellt, postulieren Israels Regierungspolitiker bereits den Dritten Weltkrieg, Armageddon und den „Endkampf“. Die Propaganda für beiden Seiten läuft global auf Hochtouren. Spätestens jetzt muss sich die Welt allmählich die Frage stellen, welche Auswirkungen diese kriegerische Auseinandersetzung für uns alle haben kann. „Die Propaganda ist längst auch bei uns angekommen“, sagt der AUF1-Chefredakteur. Und er verweist auf die Flut an Fake News, die durch das Netz geht, und zeigt gleichzeitig, wie stark gefiltert die medialen Informationen für die Öffentlichkeit werden. Maulkörbe für Journalisten, Message Control in den Redaktionen und einseitige Parteienstellung bei den Meinungsmachern. Der AUF1-Frontmann zeigt in seiner Sendung, wie gezielt mit Kriegslügen strategische Ziele erreicht werden sollen und weshalb es brandgefährlich sein kann, sich in diesem Krieg blind auf eine Seite zu schlagen. Stefan Magnets neue Sendung „ Krieg in Israel: Ein neues Kapitel im Great Reset hat begonnen! “ sehen Sie hier: Nahostkonflikt als „One-World“-Wegbereiter „In diesem Krieg spielen viele Interessen eine Rolle. Aber das sind lauter Interessen, die nicht unsere sind“, stellt Stefan Magnet fest. „Es sind religiöse, messianische Interessen von Gotteskriegern und Endzeit-Sekten. Es sind wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Es sind ‚Great-Reset‘-Pläne und ‚One-World‘-Fantasien. Aber all das sind nicht unsere Pläne!“ Der AUF1-Chefredakteur erläutert die brisanten Zusammenhänge zwischen den geopolitischen Entwicklungen im gesamten Nahen Osten, wirtschaftlichen Interessen verschiedener Mächte und den Auswirkungen auf die „One-World“-Bestrebungen der Globalisten. Europa muss aufstehen „Hunderte Muslime beten vor dem Brandenburger Tor und gleichzeitig verkündet die Regierung bedingungslose Solidarität mit Israel“, verweist Magnet auf die gefährlichen Entwicklungen im Westen am Beispiel Deutschlands. Europa müsse als Player, als Faktor, wieder eine eigene Haltung finden und diese dann auch vertreten. Stefan Magnet: „Es ist höchste Zeit zu sagen: Nicht in unserem Namen! Kein Krieg, kein ‚Great Reset‘, keine Enteignung!“ und er stellt die entscheidende Frage: „Wann werden die Europäer endlich aufstehen? Gegen Fremdherrschaft und für ihre Freiheit?“" Quelle: AUF1.info