"Bachelor" Daniel Völz: Hat er auch den Ex-Faktor?

Jetzt kämpfen wieder 22 Frauen um den neuen "Bachelor", aber kann überhaupt eine von ihnen gewinnen? Exklusiv in InTouch erzählt Daniel Völz (32), wie er zu seiner Ex-Freundin steht. "Wir hatten uns bereits Babynamen überlegt und darüber nachgedacht, wo wir gerne hinziehen würden", sagt Daniel. Auch eine Hochzeit war im Gespräch. Die Beziehung endete zwar bereits 2011, aber die beiden verbindet noch immer eine gute Freundschaft.

Freundschaft - mehr nicht? Oder kehrt auch Daniel wie bereits einige seiner Vorgänger früher oder später zu seiner Ex zurück? "Das, was einen wieder zu der Ex zurückführt, ist nicht mehr da. Da müssen die Mädels keine Angst haben", betont der Immobilienmakler. Wir werden sehen ...

Quelle: Bauer Media Group, InTouch (ots)