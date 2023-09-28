Sarah Engels kümmert sich als Vermieterin um Duschen und feuchte Fenster

Sarah Engels (32), Musikerin, kümmert sich abseits vom Show-Glamour um die Alltagsaufgaben einer Vermieterin: "Wir haben Immobilien, die verwaltet werden müssen. Als Business-Frau sehe ich also zu, dass meine Mieter zufrieden sind", sagte die Sängerin der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).

"Natürlich habe ich ein kleines Team. Ich gucke nicht selbst, ob die Mieten reinkommen. Aber am Ende muss trotzdem ich mich kümmern, wenn mal ein Fenster Feuchtigkeit hat oder eine Dusche ausgetauscht werden muss oder ein Mieterwechsel stattfindet", so Engels weiter. "Mittlerweile vermieten wir zwei Mehrfamilienhäuser, auch als Sicherheit für die Kinder. Der Plan ist, dass die das mal erben."

Das Herz für Kinder bewahrt Engels sich auch als Eigentümerin: "Man wünscht sich natürlich immer Mieter, die nicht alle halbe Jahre ein- und ausziehen", sagte die 32-Jährige auf die Frage nach ihren Wunschmietern. "Ich mag Familien gerne, auch wenn bei kleinen Kindern vielleicht mal was kaputtgeht. Aber ich finde es schön, wenn Leben drin ist. Und ich weiß auch, wie viel eine schöne Wohnung für Familien wert ist. Kinder sollten sich irgendwo richtig zu Hause fühlen."

Was die Mieter darüber denken, dass sie bei einem Popstar wohnen, beantwortete Engels mit einem Augenzwinkern: "Die einen finden es gut, denke ich mal. Andere vielleicht auch nicht. Das hat mir bis jetzt aber zum Glück noch nie einer gesagt."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)