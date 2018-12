Udo Lindenberg mit erfolgreichstem Album-Start 2018

Das Musikjahr 2018 endet mit einer echten Knallermeldung: Wie eine Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, landet Udo Lindenberg mit "MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik" auf den letzten Metern noch den erfolgreichsten Start des Jahres. Kein Album wurde 2018 deutschlandweit in der ersten Woche häufiger verkauft als die bei Warner Music veröffentlichte Produktion. Bereits am Freitag hatte Lindenberg die Spitzenposition und den "Nummer 1 Award" der Offiziellen Deutschen Charts klargemacht.

Dazu der Panikrocker: "Die vierte Nummer 1 in Folge in unserem 10-jährigen Jubiläumsjahr! Ich bin geflasht und bedanke mich bei meinem Glücks-Team: bei der Löwin Rita Flügge-Timm und Jennifer Belger von DolceRita Recordings, bei dem Super Team von Warner Music, allen voran Bernd Dopp und Hans Otto Villwock, und vor allem bei meinem Freund Roland "Balou" Temme und seiner THINK BIG Event- und Veranstaltungs-GmbH...ThanXXL und Chapeau: MT Wupptich 2 auf 1 und das in Rekordzeit!"

Bislang hatten die beiden Rapper Bonez MC & RAF Camora mit "Palmen aus Plastik 2" den Rekord für den erfolgreichsten Album-Start 2018 gehalten.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

Quelle: GfK Entertainment GmbH (ots)