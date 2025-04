Zartmann an Spitze der Album-Charts - Elton John auf Platz zwei

Der deutsche Popsänger und Rapper Zartmann steht mit seiner Platte "Schönhauser" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Das Album "Who Believes In Angels?" von Elton John und US-Singer-Songwriterin Brandi Carlile schafft es an die zweite Stelle. DJ Koze ("Music Can Hear Us") landet hinter Jazeek ("Most Valuable Playa", drei) auf Rang vier. Platz fünf belegt Hip-Hopper PA Sports mit "Parham".



In den Single-Charts löst Rapper Jazeek ("Akon") Vorwochensieger Zartmann ("Tau mich auf", jetzt auf zwei) an der Spitze ab. Bronze holt Oimaras Party-Hit "Wackelkontakt".



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur