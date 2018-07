Amigos neu auf Platz eins der Album-Charts

Die Amigos sind mit ihrem neuen Studioalbum an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. "110 Karat" ist wie auch vorherige Alben der Band direkt auf Platz eins eingestiegen. Vorwochenspitzenreiter Eloy de Jong rutscht mit "Kopf aus - Herz an" auf Rang zwei. Capital Bra bleibt mit "Berlin lebt" an der dritten Stelle.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur