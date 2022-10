"Meine Stimmungen hängen häufig mit der planetarischen Konstellation zusammen": Moderatorin Palina Rojinski erzählt von Astrologie, Reichtum und ihrem Leben als Stier

Palina Rojinski findet es erfreulich, dass sich in jüngster Zeit mehr Menschen für Horoskope und Tierkreiszeichen interessieren. "Das zeigt mir, dass es viele Gleichgesinnte gibt: Menschen, die sich über die Astrologie mit sich beschäftigen wollen. Nicht nur mit ihren guten Seiten, sondern auch mit ihren Schattenseiten", sagt die Schauspielerin und Moderatorin im Interview mit DB MOBIL, dem Kundenmagazin der Deutschen Bahn (Ausgabe November, EVT 28.10.2022).

Wirklich schattige Seiten scheint Rojinski allerdings nicht zu kennen. "Ich sehe das Glas halb voll, und wenn es nicht reicht, kippe ich nach. Das ist einfach mein Naturell", sagt die 37-Jährige, die als die Gute-Laune-Königin in der deutschen Unterhaltungslandschaft gilt. Den Ruf verteidigt sie, seit sie vor 13 Jahren an der Seite von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "MTV Home" zu sehen war. Damals erlangte sie schnell große Bekanntheit. In solchen Phasen "beginnt man, anders über sich nachzudenken", erklärt Rojinski im Interview. "Ich wollte mich besser verstehen, genau wie ich auch mein Umfeld besser verstehen wollte." Da sei sie auf die Astrologie gekommen. "Mir ist schnell aufgefallen, dass meine Stimmungen und die Themen, mit denen ich mich beschäftige, häufig mit der aktuellen planetarischen Konstellation zusammenhängen."

Über ihr Hobby veröffentlicht Rojinski jetzt das Sachbuch "Folge deinen Sternen" (ab 2.11.). Ihr eigenes Tierkreiszeichen Stier zeichnet sie darin so: "Dein Antrieb ist dein Hunger auf Reichtum, Stellung, Liebe, Essen, Schönheit oder andere sinnliche Freuden." Fühlt sie sich damit korrekt beschrieben? "So aus dem Kontext gerissen könnte man das negativ sehen", entgegnet die Schauspielerin (u.a. "Männerherzen", "Traumfrauen", "Nightlife"). Es gehe dem Stier aber vor allem "um das Absichern seiner Herde, also seiner Familie und Freunde". Darum sei es wichtig, die Tierkreiszeichen in ihrer Gänze zu beschreiben und zu erklären. Wenngleich sie eingesteht: "Ich denke nicht, dass man sich schämen muss, wenn Reichtum einer der Antriebe ist, aber es sollte vielleicht nicht der einzige sein."

Die 1985 im sowjetischen Leningrad (heute: Sankt Petersburg) geborene Rojinski floh 1991 mit ihren Eltern und der jüngeren Schwester nach Berlin. In der ARD trat sie 2018 auf, um anlässlich der Fußballweltmeisterschaft in Russland aus ihrem Geburtsland zu berichten. Gemeinsam mit Sophie Passmann führte sie 2020 auf ProSieben durch den Beitrag "Männerwelten" über sexualisierte Gewalt, der einen Grimme-Preis erhielt.

Quelle: DB MOBIL (ots)