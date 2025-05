Neuauflage von Pink-Floyd-Film an der Spitze der Album-Charts

Die englische Kultband Pink Floyd steht neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Die Neuauflage ihres Musikfilms "Pink Floyd At Pompeii - MCMLXXII" von 1972 konnte auch als Platte überzeugen, teilte die GfK am Freitag mit.

Rang zwei geht an den Rapper Pashanim mit "Grünewürfelflow", der dorthin von Rang 52 springt. Giovanni Zarrellas neue Platte "Universo" belegt dagegen Platz drei. An der Spitze der Single-Charts steht Pashanim mit "Shabab(e)s im VIP" feat. Ceren, Jazeek ("Akon") rutscht auf den Silberrang. Das Podium komplettiert Zartmann ("Tau mich auf"). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur