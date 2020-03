Suizidprävention und Medien

Jedes Jahr sterben in Deutschland 10.000 Menschen durch Suizid. Das Projekt "Suizidprävention Deutschland", das vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gefördert wird, setzt sich zum Ziel, die Suizidprävention in Deutschland zu verbessern und so diese Zahl zukünftig deutlich zu senken.

Suizidprävention in Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ist Thema eines Teilprojekts. Suizidprävention bewegt sich hier häufig in einem Spannungsfeld zwischen suizidpräventiven Interessen und journalistischer und künstlerischer Freiheit. Unser Ziel ist es, beiden Perspektiven gerecht zu werden und diese miteinander zu vereinbaren. Hierfür sind wir auf Ihre Expertise als Journalist/in und Medienschaffende angewiesen. Mit der Teilnahme an unserer kurzen Online-Umfrage (https://www.soscisurvey.de/TPG8/) und etwa 5 Minuten Ihrer sicher kostbaren Zeit unterstützen Sie unsere Arbeit und leisten einen wertvollen Beitrag zur Suizidprävention in Deutschland. Ihre Antworten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, anonymisiert ausgewertet und ausschließlich für das oben genannte Vorhaben verwendet. Bitte leiten Sie diesen Aufruf gerne auch ihre Kollegen/innen weiter. Im September 2020 werden wir in Berlin Ergebnisse der Projektarbeiten in einem Kongress der Öffentlichkeit vorstellen (Save the Date: 11. & 12. September 2020). Weitere Informationen dazu finden Sie zeitnah unter www.suizidpraevention.de Quelle: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (ots)