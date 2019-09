MagentaTV: Neues Talkformat mit Johannes B. Kerner

MagentaTV präsentiert mit "Bestbesetzung" ein neues Talkformat. Die Talklegende Johannes B. Kerner trifft exklusiv für MagentaTV bekannte Persönlichkeiten unserer Zeit. Sein erster Gast ist der frisch vom internationalen Fußballverband FIFA zum Welttrainer des Jahres gekürte Jürgen Klopp. Für MagentaTV-Kunden ist das neue Format jederzeit kostenlos abrufbar.

Jetzt präsentiert der TV-Moderator sein Talk-Comeback bei MagentaTV. Johannes B. Kerner trifft seine Gäste an deren Wunsch-Ort. Plätze, mt denen sie individuelle Eindrücke und Erlebnisse verbinden. So entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, die tiefe und authentische Einblicke in das Leben der Stars ermöglicht. Die Zuschauer können sich auf intensive Gespräche und berührende Momente freuen.

In Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Streamwork Produktion GmbH etabliert MagentaTV ein neues Talkformat, das in Deutschland einmalig ist.

Megathek wächst weiter

Die Megathek bei MagentaTV ist eine der vielseitigsten Plattformen auf dem deutschen Streamingmarkt. Darin findet sich neben der Satire-Show „Artikel 5“ auch viele exklusiven Serien wie „The Handmaid’s Tale“. Und jetzt auch das MagentaTV Original „Bestbesetzung“. Dazu kommen Spielfilme und die Mediatheken von ARD und ZDF. Für Kinder gibt es eine große Auswahl der beliebtesten Kinderserien. Werbefrei und ohne Aufpreis.

Quelle: Deutsche Telekom AG