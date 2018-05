Til Schweiger: Dreharbeiten zum US-Remake haben begonnen

Am Freitag haben in London die Dreharbeiten zum englischsprachigen Remake von Til Schweigers Tragikomödie "Honig im Kopf" begonnen. Neben Nick Nolte und dessen Tochter Sophie Lane werden Emily Mortimer, Matt Dillon, Jacqueline Bisset, Greta Scacchi und Tim Wilde mitspielen. Auch Schweiger, der erneut Regie führt, werde in "Head Full of Honey" eine Rolle übernehmen, sagte der Kinostar der "Bild am Sonntag".

Bis Ende Juli seien 48 Drehtage geplant, bei einem Budget von 16 Millionen Euro. "Deutsche Filme haben international keine Chance, es sei denn, es geht um die Mauer, die Stasi oder das Dritte Reich", sagt Schweiger zu "Bild am Sonntag". "Amerikaner können sich nicht vorstellen, dass Deutsche lustig sind." Quelle: dts Nachrichtenagentur