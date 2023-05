Kabarettist und Mediziner Marco Caimi: „Lustige Propaganda ist kein Kabarett“

Lachen ist gesund. Doch Humor kann auch zum Werkzeug werden. Für Systemkritiker, aber auch für das System selbst. Etwa wenn „Staatskünstler“ das Volk durch Lachen zum Gehorsam manipulieren. Darüber spricht Isabelle Janotka in der neuen Folge von Gesund AUF1 mit dem Arzt und Kabarettisten Dr. Marco Caimi.

Weiter berichtet das Portal: "Immer mehr Studien belegen die positive Wirkung des Lachens. Lachen entspannt, fördert die Kreativität, hilft gegen Stress und verbessert sogar die Blutwerte. Gerade in Zeiten wie diesen ist es deshalb wichtig, seinen Humor nicht zu verlieren. Doch was ist Humor überhaupt?

Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Humor ist schwer zu definieren. Was für den einen humorvoll ist, ist für den anderen längst ein Angriff, Blasphemie oder schlichtweg unlustig. Es gibt unterschiedlichste Humorstile. Diese reichen von Schadenfreude über Wortwitze, überraschende Wendungen, über Gesellschaftskritik und psychologische Entspannungsmechanismen. Etwa den Scherz, um eine unangenehme Situation zu lockern.

Was also ist Humor? Die Fähigkeit heiter auf Situationen zu reagieren. Gerade in Situationen, die ungewünscht, schwierig oder mit Problemen verbunden sind.

Das mag bei alltäglichen Missgeschicken noch leicht fallen, steigert sich in Extremsituationen jedoch bis zum sprichwörtlichen Galgenhumor. Dem deutschen Schriftsteller Otto Julius Bierbaum verdanken wir den dazu passenden Spruch: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“

Stress abbauen, Immunsystem stärken, Perspektive wechseln

Humor erfüllt dabei mehrere Aufgaben. Er kann etwa eigene oder fremde Anspannungen abbauen. Somit dient er zur persönlichen Entspannung oder Deeskalation. Stress wird so abgemildert. Lachen führt zu einem Abbau der Stresshormone und lockert den Körper. Auch das Immunsystem wird dabei gestärkt. Durch das Lachen werden etwa mehr Killerzeller aktiviert.

Humor ermöglicht es jedoch auch, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Eine solche Wendung ist etwa die Pointe eines Witzes. Negative Situationen können so ins Positive gedreht werden.

So drohte der persische König Xerxes I. den Griechen vor der Schlacht bei den Thermopylen: „Ich habe so viele Bogenschützen, dass ihre Pfeile die Sonne verdunkeln werden!“ Als Antwort soll König Leonidas von Sparta erwidert haben: „Umso besser – dann kämpfen wir im Schatten!“

Dr. Caimi: Kabarettisten „kommen in Schleifmaschine“

Der Schweizer Dr. Marco Caimi ist Arzt und Kabarettist. Er weiß: Wer „das Falsche“ mit Humor kritisiert, wird schnell zensiert. So erzielt er selbst wegen angeblich „LGBTQ-feindlicher Kommentare“ erhielt er deshalb prompt ein Auftrittsverbot. Damit ist er nicht alleine. Als Beispiel nennt er den türkischen Kabarettisten Serdar Somuncu. Dieser „musste überall, wenn er im Fernsehen auftrat, sein Skript abgeben. Und dann wurde korrigiert.“

Diese Form der Zensur führe seiner Ansicht nach dazu, dass sich Kabarettisten ans System anpassen würden. „Die haben Ecken und Kanten und dann kommen sie in eine Schleifmaschine rein und werden abgerundet. Für mich ist es dann eher Propaganda. Vielleicht lustige Propaganda, aber nicht mehr Kabarett.“

Die gesamte Sendung „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ können Sie hier nachsehen:

Quelle: AUF1.info