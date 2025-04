Hazel Brugger: "Ich würde mich gern dreiteilen" Erst Akne, dann Schuppenflechte: Was Stress mit ihren Hautkrankheiten zu tun hat

Für Hazel Brugger sind Hautprobleme ein großes Thema. Während sie in ihrer Jugend an Akne litt, hatte sie zuletzt Schuppenflechte. Als sie die Diagnose bekam, sei dies ein Gefühl aus "schön und schrecklich"zugleich gewesen: "Denn mir wurde klar: Die Problememit meinen Pickeln waren gar keine- im Vergleich zur Schuppenflechte", erzählt die Comedian im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Warum die Psyche mehr als der Körper leidet

Das Problem sei, dass viele Menschen Hautkrankheiten wie Akne als ein ästhetisches Problem betrachteten, das womöglich von einem schlechten Lebensstil herrühre, erläutert die 31-Jährige. Dabei ginge es auch um genetische Prädispositionen und hormonelle Einflüsse. Wie andere mit Hautveränderungen umgehen, macht Brugger zufolge daher oft mehr zu schaffen als die eigentliche Krankheit selbst. "Bei vielen Menschen leidet die Psyche viel mehr als der Körper", findet sie.

Bald startet ihre Show auf Amazon Prime

Als berufstätige Mutter zweier Töchter weiß Brugger auch, dass Stress ein großer Auslöser von Krankheiten sein kann. So sei es auch bei ihr selbst: Oft ärgere sie sich darüber, dass es sie nicht mehrmals gebe, gesteht die Entertainerin. "Ich würde mich gern dreiteilen: in eine Hazel, die sich um sich kümmert, eine, die sich um die Kinder kümmert, und dann in eine, die all diese tollen beruflichen Erfahrungen macht." Apropos: Am 17. April startet die sechste Staffel von "LOL: Last One Laughing" auf Amazon Prime und dessen neuem TV-Sender, wo sie mit anderen Comedians zu sehen ist.

