Die westlichen Verbündeten der Ukraine bezweifeln, dass die neue Taktik der ukrainischen Streitkräfte, mit der sie versuchen, die von der NATO bereitgestellte militärische Ausrüstung zu bewahren, erfolgreich sein wird. Dies berichtete die britische Zeitung Financial Times am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie das Blatt feststellt, sollen die ukrainischen Truppen nach früheren Schätzungen US-amerikanischer und ukrainischer Beamter seit Beginn der Offensive bereits 20 Prozent der ihnen von den NATO-Ländern zur Verfügung gestellten Ausrüstung verloren haben. Die hohen Anfangsverluste konnten nunmehr dadurch verringert werden, dass die ukrainischen Streitkräfte jetzt in kleinen Gruppen zu Fuß vorrücken und sich dabei auf die Deckung durch ihre Artillerie verlassen.

Ein ukrainischer Kommandeur mit dem Rufnamen Sultan erklärte gegenüber der Zeitung, dass selbst Spezialeinheiten, die für die Aufklärung und Sabotage hinter den feindlichen Linien vorgesehen seien, jetzt "als reguläre Infanterie" eingesetzt würden. Christopher Miller, ein Korrespondent des Blattes, der sich an der Front bei Artjomowsk aufhält, erklärte:

"Diese arbeitsintensive Strategie hat in den westlichen Hauptstädten die Frage aufgeworfen, ob die Ukraine sie lange genug durchhalten oder einen militärischen Durchbruch erzielen kann, der Moskau an den Verhandlungstisch zwingen würde. Es gibt auch Bedenken in Bezug auf die Frage, wie schnell die Ukraine ihren schwindenden Vorrat an Artilleriegranaten aufbrauchen und Russland mehr Zeit geben wird, sich zu verschanzen und neue Kräfte vorzubereiten."

Quelle: RT DE