Kim Hnizdo über "Germany's Next Topmodel": "Es ist schon viel Fake dabei"

Kim Hnizdo gewann 2016 die Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM). Rund zwei Jahre später blickt sie im Interview mit dem Magazin NIDO (Ausgabe 03/2018) auf die Zeit bei GNTM zurück und spricht unter anderem darüber, ob bei der Show alles nach Drehbuch läuft: "Natürlich wird vieles so geschnitten, dass daraus eine Story entsteht. Deshalb fühlen sich viele ungerecht dargestellt - aber vieles ist so passiert, wenn auch manchmal in anderem Kontext."

Reibereien und Konflikte seien nicht geplant, sondern ergäben sich aus den Umständen: "Stell dir vor, du hast 30 Mädels. Schickst sie ins Ausland, in eine stressige Situation, ohne Mama und Papa, ohne beste Freundin, umgibst sie mit Kameras (...) - da muss man nichts scripten." Kim Hnizdo sagt deshalb auch, junge Mädchen sollten sich bewusst sein, auf was sie sich bei einer Teilnahme an der Castingshow einließen, "es ist schon viel Fake dabei, auch Oberflächlichkeit und Generve". Trotz allem empfindet die 22-Jährige ihre Zeit bei GNTM als großen Gewinn. "Viele Freundschaften sind entstanden", so Hnizdo gegenüber NIDO. Außerdem schätze sie die Lebenserfahrung sehr, die das Modeln mit sich bringe und, "es gibt wenige Jobs, bei denen man als junger Mensch so viel herumreisen und kreative Leute treffen kann. Und so viele Kulturen kennenlernt". Quelle: Gruner+Jahr, Nido (ots)