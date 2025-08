„Klack – klack“ Maus hat sich in Kur verabschiedet

Umringt von Fans und Medienvertretern ist die Maus-Figur in der Kölner Innenstadt am Freitagvormittag gegen 10:45 Uhr von sehr behutsam arbeitenden Handwerkern abgebaut worden. Schließlich verlädt man ja nicht jeden Tag eine so besondere Persönlichkeit.

Matthias Körnich, Leiter des Kinderprogramms: „Wir sind froh, dass es der Maus jetzt bald wieder besser geht.“ Wann genau die Maus wieder an ihrem angestammten Platz zwischen Vierscheibenhaus und 1LIVE-Haus stehen wird, ist noch unklar. Am vergangenen Wochenende (26./27.7.) ist die 1,70 Meter große Fiberglas-Figur von bislang unbekannten Tätern angezündet worden. Der WDR hat Strafanzeige gestellt. Die Polizei ermittelt. Als bekannt wurde, dass die Maus am rechten Arm und im Gesicht stark verkohlt war, erreichten den WDR zahlreiche Genesungswünsche aus ganz Deutschland. Menschen von jung bis alt haben die Maus besucht. Viele sind extra mit Pflastern gekommen, um die Maus zu versorgen. Sogar ein Rettungswagen hat angehalten, und die Sanitäter haben die Maus ebenfalls verbunden. „Das hat uns sehr bewegt und bestärkt: Die Welle der Sympathie war überwältigend. In den sozialen Medien, in klassischen Medien, vor Ort – Menschen haben mit ihren Pflastern Zeichen gesetzt. Da war eine tiefe Sehnsucht nach Verbindung. Es zeigt einfach, wofür die Maus steht: Freundschaft und Zusammenhalt“, sagt Matthias Körnich. Für die Zeit, in der die Maus in Kur ist, hat der WDR einen großen Mausaufkleber am Vierscheibenhaus angebracht und natürlich können an den WDR-Empfängen weiterhin gerne Genesungswünsche abgegeben werden. „Und wer die Maus vermisst, hat mit unserer App jederzeit und überall die Möglichkeit sich die Maus direkt nach Hause zu holen“, verrät Körnich. Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk (ots)