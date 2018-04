Lili Reinhart und Camila Mendes: "Der größte Irrglaube ist, zu denken dass Sex mit jedem Typen gleich ist."

Die beiden TV-Show Sternchen Lili Reinhart und Camila Mendes sind nicht nur in der Serie Riverdale, durch die sie bekannt und berühmt wurden, beste Freundinnen, sondern auch im realen Leben. In der neuen COSMOPOLITAN interviewen sich die beiden gegenseitig und reden offen über Freundschaft, Sex und sexuelle Belästigung.

"Ich würde sagen, dass du ein wenig brauchst, um mit anderen warm zu werden. Aber dass du, sobald du auftaust, richtig albern sein kannst", erzählt Camila über Lili. "Stimmt, ich bin anfangs total zurückhaltend. Ich glaube, dass deshalb viele denken, ich halte mich für etwas Besseres." Lili hatte mit ihrer Schüchternheit besonders in der Highschool Probleme. "Aber jetzt, da wir uns so gut kennen, reden wir ganz offen über alles! Besonders gern über Beziehungen." Die beiden TV-Stars helfen sich gegenseitig bei Liebeskummer und geben sich Tipps in punkto Beziehungen. "Im letzten Jahr habe ich, wie du weißt, mit mir gerungen, ob ich mich auf meine aktuelle Beziehung wirklich einlassen soll", erzählt Lili. "Du hast mich dazu inspiriert, zu meinen Gefühlen zu stehen; mich einem Mann gegenüber zu öffnen", erwidert Camila.

Eine weitere Gemeinsamkeit, die die beiden Schauspielerinnen zusammenschweißt: "Dass wir beide offen über Sex reden." "Ja, ich bin sexuell total aufgeschlossen und liebe es, mich darüber zu unterhalten. Das größte Missverständnis für mich ist die Annahme, dass Sex mit jedem Typen gleich ist. Was man will und was sich gut für einen anfühlt, ändert sich mit jedem Partner", so Lili. Camila würde gerne Klartext mit Typen reden, die Schauspielerin hat brasilianische Wurzeln und ordentlich Temperament. "Ich würde ihnen gern mal sagen: Hab nicht Sex auf mir, sondern mit mir!"

Doch die beiden Freundinnen reden nicht nur über ihre guten Erfahrungen, sondern auch darüber, wie schwer es als junge Schauspielerinnen in Hollywood ist. Lili wurde als Teenager bei einem Date mit einem älteren Kollegen massiv bedrängt. "Ich habe vor kurzem auf meinem Tumblr-Account von meiner Erfahrung mit sexueller Belästigung erzählt. Und ich weiß, dass du damit, leider, auch schon zu tun hattest. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie machtlos ich mich damals gefühlt habe", so die Schauspielerin zu ihrer Freundin Camila. Besonders betroffen macht es Camila, dass sexuelle Belästigung heutzutage immer noch ein Tabu-Thema ist. "Vor allem, weil - zumindest bis vor kurzem - die Leute zwar ihren Mund aufgemacht haben, aber nix passiert ist. Und hier geht's nicht nur um Hollywood."

