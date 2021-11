Abba veröffentlichen neues Album - Platz eins in Download-Charts

Nach fast 40 Jahren Pause kehrt die schwedische Popgruppe Abba mit einem neuen Album und ihrem alten Sound zurück. Wenige Stunden nach der offiziellen Veröffentlichung ist "Voyage" am Freitagmorgen auf Platz eins in den Amazon-Download-Charts gesprungen.

In den Single-Charts belegen drei Songs aus dem Album die Plätze eins bis drei - nämlich "Just a notion", "Don`t shut me down" und "I still habe faith in you". Das Album gibt es aber auch auf CD, und ganz Stilecht, auf Schallplatte und Kassette. Auf Tour gehen Abba aber nicht. "Das wäre so ein Affentheater, keiner von uns empfindet auch nur den geringsten Wunsch, das zu tun - es steht absolut außer Frage", sagte Abba-Mitglied Björn Ulvaeus dem "Spiegel". Sein Popstar-Leben als 34-Jähriger vermisst der 76-Jährige angeblich nicht. Nach eigenen Angaben war er "noch nie auf einer Party, auf der `Dancing Queen` lief", sagte Ulvaeus. Leute, die ihn kennen, würden das nicht auflegen. "Falls das liefe, würde ich vermutlich einfach lächeln und versuchen, höflich zu sein: Ja, ja, das ist `Dancing Queen`", sagte er.

Quelle: dts Nachrichtenagentur