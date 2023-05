ZDF bringt Winnetou – und erreicht Spitzen-Quoten

Anfang der Woche hat der Sender „ZDFneo“ mit der Ausstrahlung der Winnetou-Filme Spitzenwerte bei den Einschaltquoten erreicht. Auch wenn man nicht mehr „Indianer“ sagen darf, gucken darf man – und das sogar beim Böhmermann-Heimsender „ZDFneo“. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Das ZDF strahlte zuletzt fast einen ganzen Tag lang die Karl-May-Verfilmungen aus und erreichte damit geradezu astronomische Werte.

Nach Verbot im Buchhandel: ZDF bringt Winnetou

Ihren Höhepunkt fand die Einschaltquote mit 790.000 Zusehern bei dem Film „Winnetou und die Halbblut-Apanatschi“. Nachdem der Ravensburger-Verlag voriges Jahr nach Kolonialismus-Vorwürfen unterwürfig mehrere Winnetou-Bücher aus dem Handel genommen und im vorauseilenden Gehorsam Besserung gelobt hatte, forderte auch der Vorsteher des Karl-May-Museums eine Diskussion über das Thema. Und nun bewirbt gerade das ZDF die Filme als „spannende Abenteuer von Karl Mays unvergesslichen Helden“.

Brutale Baller-Spiele besser als Winnetou?

Auch der österreichische Sänger Andreas Gabalier sagte kürzlich, es sei „Schwachsinn, wenn man heutzutage diskutiert, ob man Winnetou noch zeigen darf!“ Als Kinder hätten wir Pfeil und Bogen gebastelt und in der Natur mit großer Freude Winnetou gespielt. „Heute sitzen die Kinder im dunklen Kammerl und spielen die brutalsten Ballerspiele. Und jetzt ist es besser?“, meint der unangepasste Musiker.

Seher-Wünsche beachten – statt moralischer Keule

Jedenfalls konnten die Seher des ZDF am Montag – ganz ohne moralische Keule – in ihre Kindheits-Erinnerungen von Helden wie Winnetou und Old Shatterhand eintauchen. Vielleicht kommen die System-Medien noch auf die Idee, sich öfter an den Wünschen ihrer Zuseher zu orientieren und sich weniger als moralische Ober-Apostel zu präsentieren – nichts ist schließlich unmöglich."

Quelle: AUF1.info