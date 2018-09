Jeder zweite Internetnutzer streamt Musik

Jeder zweite Internetnutzer in Deutschland streamt Musik. Unter den 14- bis 29-Jährigen sind es zwei Drittel (63 Prozent), wie aus einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Vor fünf Jahren war Musikstreaming dagegen noch eine Randerscheinung, neun Prozent der Internetnutzer verwendeten damals entsprechende Angebote.

Bislang tun sich deutsche Unternehmen in der digitalen Plattformökonomie noch schwer: Jeder zweite Vorstand oder Geschäftsführer (49 Prozent) in Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten hat von dem Begriff überhaupt schon einmal gehört. Zwölf Prozent der befragten Unternehmen geben an, selbst eine digitale Plattform zu betreiben. Grundlage der Angaben sind zwei Umfragen.



Zum einen wurden 1.007 Personen ab 14 Jahren und zum anderen die Geschäftsführer und Vorstände von 604 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten in Deutschland befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur