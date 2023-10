Kult-Satiriker: Verrecken können dann andere?

Folge 4 der exklusiven Tim Kellner Show bei AUF1. Der selbsternannte „Love Priest“ thematisiert in seiner unnachahmlichen Art und Weise einmal wöchentlich den tagespolitischen Irrsinn. Er selbst musste sich heute einer Anklage wegen Beleidung der deutschen Außenministerin stellen. Tim Kellner wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Weiter berichtet das Portal: "Gewohnt satirisch lässt Tim Kellner keines der brandaktuellen Themen auf. In Episode 4 thematisiert er unter anderem die Aussagen von Friedrich Merz und die Reaktionen zum Flüchtlingsthema, die deutsche Unterstützung der Ukraine, die Gesprächsrunde mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla bei „Hart aber Fair". Natürlich kommt – wie immer – noch vieles mehr zur Sprache. Seien Sie gespannt.

Die ganze Sendung „Die Tim Kellner Show bei AUF1 - Episode 4“ können Sie hier ansehen:

Missstände, die das Leben in der Heimat schwermachen

Mit seinem scharfen Blick auf die Missstände, die uns derzeit in der Heimat das Leben schwermachen, bringt er aktuelle Themen auf den Punkt. Er sagt, was er sich denkt und steht „für die Eigenen“ ein: „Ich sage, was ich denke, auch wenn das mittlerweile in Deutschland nicht mehr erwünscht ist.“

Skandalurteil heute in Detmold: Tim Kellner verurteilt

Aktuell wurde der Kult-Satiriker von Außenministerin Annalena Baerbock geklagt, weil er sie beleidigt haben soll. Dazu erging heute das Skandalurteil: Tim Kellner wurde wegen Beleidigung in drei Fällen durch das Detmolder Amtsgericht insgesamt 11.000, - € Geldstrafe verurteilt. Kellners Anwalt kündigte Berufung an. AUF1 war für Sie vor Ort. Die exklusive Stellungnahme von Tim Kellner selbst können sie hier auf Telegram ansehen. "



Quelle: AUF1.info