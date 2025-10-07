Felix Baumgartner: Tragödie aufgeklärt – das führte zum Tod!

Nach Angaben italienischer Ermittler ist die Ursache für den Absturz von Felix Baumgartner geklärt; der Extremsportler war im Juli in Porto Sant’Elpidio mit einem (motorisierten) Paraglider tödlich verunglückt, die Staatsanwaltschaft nennt den Aufprall als Todesursache. Medien berichten, dass das Verfahren inzwischen abgeschlossen wurde; Details zur Auslösekette des Unfalls wurden zusammengefasst

Rekonstruiert wurde der Ablauf anhand von Gutachten, Flug- und Wetterdaten sowie Zeugenaussagen. Maßgeblich ist demnach, dass das Gerät in geringer Höhe unkontrollierbar wurde und Baumgartner beim Aufschlag starb.

Die Ermittlungen sahen keine strafrechtliche Verantwortung Dritter; Angehörige erhalten Einblick in die Akten. Für Airshows und Paramotor-Events werden zusätzliche Sicherheits- und Trainingsstandards diskutiert, u. a. Mindesthöhen, verbindliche Checklisten sowie abgestufte Zonen für Vorführungen.

Quelle: ExtremNews