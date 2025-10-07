Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Felix Baumgartner: Tragödie aufgeklärt – das führte zum Tod!

Felix Baumgartner: Tragödie aufgeklärt – das führte zum Tod!

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 11:11 durch Sanjo Babić
Felix Baumgartner Ehrung auf der Straße der Sieger (Mariahilfer Straße, Wien)
Felix Baumgartner Ehrung auf der Straße der Sieger (Mariahilfer Straße, Wien)

Foto: Urheber
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach Angaben italienischer Ermittler ist die Ursache für den Absturz von Felix Baumgartner geklärt; der Extremsportler war im Juli in Porto Sant’Elpidio mit einem (motorisierten) Paraglider tödlich verunglückt, die Staatsanwaltschaft nennt den Aufprall als Todesursache. Medien berichten, dass das Verfahren inzwischen abgeschlossen wurde; Details zur Auslösekette des Unfalls wurden zusammengefasst

Rekonstruiert wurde der Ablauf anhand von Gutachten, Flug- und Wetterdaten sowie Zeugenaussagen. Maßgeblich ist demnach, dass das Gerät in geringer Höhe unkontrollierbar wurde und Baumgartner beim Aufschlag starb. 

Die Ermittlungen sahen keine strafrechtliche Verantwortung Dritter; Angehörige erhalten Einblick in die Akten. Für Airshows und Paramotor-Events werden zusätzliche Sicherheits- und Trainingsstandards diskutiert, u. a. Mindesthöhen, verbindliche Checklisten sowie abgestufte Zonen für Vorführungen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hebt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige