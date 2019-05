Alan Parsons: Das beste Publikum haben wir in Deutschland

Rock-Legende Alan Parsons (70) bereut es, in der 70er und 80er Jahren zu den Hochzeiten seiner Band "Alan Parsons Project" nicht live aufgetreten zu sein. "Ich schätze, wenn wir das getan hätten, wären wir vermutlich sehr groß geworden, so groß wie Yes oder Pink Floyd. Wir hätten vermutlich in Stadien gespielt", sagte der in London geborene und in den USA lebende Musiker im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Längst ist bei ihm ein Sinneswandel eingetreten - mit seinem neuesten Album "The Secret" ist er aktuell wieder auf Tournee. Der Grund für seine damalige Bühnenabstinenz sei technischer Art gewesen, berichtete Parsons weiter: "Wenn Sie an die 70er-Jahre-Technologie denken im Vergleich zur heutigen, hat sich eine ganze Menge getan. Mit heutigen Keyboards können Sie eine Menge an Klängen reproduzieren, die früher einfach nicht gingen. Es war einfach nicht so leicht, den Klang der Alben zu erzeugen. Aber jetzt können wir das." Mittlerweile genießt es Parsons, auf der Bühne zu stehen - vor allem in Deutschland: "Ich mag das sehr, es ist großartig. In Deutschland haben wir tatsächlich das beste Publikum. Viele Zuschauer singen mit und gehen richtig mit. Das gibt es natürlich überall, klar, aber die Deutschen mögen uns schon in einer besonderen Weise."

Noch heute kann sich Parsons gut an die Aufnahmen des legendären Pink-Floyd-Albums "The Dark Side Of The Moon" 1973 erinnern, bei denen er Toningenieur war. Vor allem daran, wie die Band und er gemeinsam an verschiedenen Klängen arbeiteten - beispielsweise dem Rasseln von Münzen im Song "Money": "Ich erinnere mich, dass wir die Münzen in eine Papiertüte gestopft und auf den Boden geworfen haben", sagte Parsons.

Ab 14. Juni gibt Alan Parsons insgesamt acht Konzerte in Deutschland.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)