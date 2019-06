Bruce Springsteen wieder "Boss" der deutschen Album-Charts

"The Boss" Bruce Springsteen ist zurück und an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Mit dem vom südkalifornischen Pop der 60er- und 70er-Jahre inspirierten "Western Stars" setzt sich der Superstar nicht nur gegen eine namhafte Konkurrenz durch, sondern feiert hierzulande auch das neunte Nummer eins-Album seiner Karriere.

Nach den Vorgängern "High Hopes" (2014), "Wrecking Ball" (2012) und "Working on a Dream" (2009) ist es bereits sein viertes Studiowerk in Folge, das die Spitze erobert. Auf Position zwei sind Rammstein mit dem gleichnamigen Album, Deutschrapperin Juju ist mit ihrem Solo-Debüt "Bling Bling" an dritter Stelle.



In den Single-Charts beenden Kalazh44, Capital Bra & Samra feat. Nimo & Luciano ("Royal Rumble") vorerst den Erfolgs-Lauf von Lil Nas X ("Old Town Road", nun auf zwei) und sind mit "Royal Rumble" an der Spitze. Auch die weiteren New Entries sind fest in Hip-Hop-Hand und lauten Summer Cem feat. Capital Bra ("Diamonds", drei) und Mero ("Olabilir", sechs).



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur