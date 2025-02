"Dreams" von Dag Haugerud bekommt "Goldenen Bär" als bester Film

Bei den Berlinale-Filmfestspielen ist die norwegische Produktion "Dreams (Sex Love)" von Dag Johan Haugerud mit einem "Goldenen Bären" als bester Film ausgezeichnet worden. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Jugendliche, die sich in ihre Lehrerin verliebt.

Silberne Bären gab es unter anderem in der Kategorie "Beste Regie" für Huo Meng für "Living the Land" (Sheng xi zhi di), als beste Hauptdarstellerin wurde Rose Byrne für ihre Rolle in "If I Had Legs I'd Kick You" von Mary Bronstein, als bester Nebendarsteller wurde Andrew Scott für seine Rolle in "Blue Moon" von Richard Linklater ausgezeichnet.



Den großen Jury-Preis gab es für "The Blue Trail" (O último azul) von Gabriel Mascaro und einen weiteren Jury-Silberbär für "The Message" (El mensaje) von Iván Fund. Einen Silbernen Bär für einen herausragenden künstlerischen Beitrag erhielt das Team von "Eisturm" von Lucile Hadzihalilovic.



Als beste Dokumentation wurde "Holding Liat" von von Brandon Kramer ausgezeichnet, darin geht es um eine am 7. Oktober 2023 von der Hamas entführten Israelin. Unter den Kurzfilmen bekamen "Lloyd Wong, Unfinished" von Lesley Loksi Chan einen Goldenen Bären und "Ordinary Life" (Futsu no seikatsu) von Yoriko Mizushiri einem Silbernen Bären.



Nachdem es im letzten Jahr bei der Preisverleihung umstrittene Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern gegeben hatte, gab es auch diesmal deftige Worte auf der Bühne. Als Radu Jude für das beste Drehbuch ("Kontinental '25") ausgezeichnet wurde, sagte er, er hoffe, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag seine Arbeit mache und die "Bastarde" alle verfolge. Angesichts der Bundestagswahlen in Deutschland hoffe er, dass die nächsten Filmfestspiele nicht von einem Leni-Riefenstahl-Film eröffnet werden.



Die 75. Berlinale fand seit dem 13. Februar statt und brachte wie in jedem Jahr etwas Glamour und internationale Stars in die Hauptstadt. Es wurden über 330.000 Tickets verkauft, es gab insgesamt über 1.000 Filmvorführungen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur