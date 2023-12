Tim Kellner: „Wer hats erfunden? Natürlich die Grünen.“

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 14 thematisiert Tim Kellner unter anderem die „Haushalts-Tricks“ und „Migrantengeld“/Bürgergeld-Debatte bei „hart aber fair“, die Ausschreitungen in der Notunterkunft Tegel, die neuesten Lacher zur Erderwärmung und noch vieles mehr… Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Mit bissig zynischen Kommentaren nimmt Tim Kellner Politiker der Altparteien und Hofberichterstatter der System–Medien aufs Korn. In der 14. Episode müssen sich Küchenhilfe Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Pommes-Panzer Ricarda Lang-wie-breit (Grüne) und Bundesimperator Senilius Olaf Scholz (SPD) warm anziehen. Grünes Paralleluniversum Beim Format Maybrit Illner vom Zwangsgebührensender ZDF gab es wieder eine besonders herrliche Sendung mit den Politgauklern Katrin Göring-Eckardt, Blackrock-Günstling Friedrich Merz (CDU) und Straßenmusikantin Saskia Esken (SPD). Einen herrlichen Lachkrampf erhält man schon bei Göring-Eckardts Aussagen, dass die Ampel für eine Stabilität der Energiegrundversorgung und Energiepreise gesorgt habe. Da fragt der Kult-Satiriker zu Recht, in welchem Parallel-Universum grüne Politiker eigentlich leben. Die zuvor geäußerte Erklärung Göring-Eckardts lässt erneut nur Spott und Hohn zu: „Also wir sind sehr, sehr schnell unabhängig geworden von Putins Gas.“ Unabhängig vom russischen Gas? Da fragt man sich, ob sie das Volk für dumm verkauft oder einfach, wie viele ihrer Parteigenoss*Innen, es nicht besser weiß? Gerade beim Vertrag mit Katar offenbarte sich, dass Katar selbst 40 Prozent der Gaslieferungen aus Russland bezieht. Des Weiteren meint sie, dass man sich ja Gedanken mache, wie man den Menschen in der Krise unter die Arme greifen kann. Auch hier bleibt von Tim Kellner nur die Frage, welche sie denn meint? Ukrainer, Flüchtlinge, oder Menschen im Gaza? Pommes-Panzer wieder in geistiger Umnachtung? Den nächsten Knaller brachte der grüne Pommes-Panzer Ricarda Lang aus der Klimakonferenz in Dubai zum Besten. „(…), wenn wir jetzt beim Klimaschutz sparen, würden wir genauso bei unserer Wettbewerbsfähigkeit sparen, würden wir dafür sorgen, dass Arbeitsplätze verloren gehen und ins Ausland abwandern.“ „Das tun die doch sowieso schon, dank Eurer Politik“ musste der Love Priest Lang erstmal daran erinnern. Die ganze Sendung „Die Tim Kellner Show bei AUF1 - Episode 14“ können Sie hier ansehen: Quelle: AUF1.info