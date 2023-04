Keine US-Visa für russische Journalisten: Außenamt kündigt "Überraschung" an

Die USA verweigerten russischen Journalisten, die über die Sitzung des UN-Sicherheitsrats berichten sollten, die Einreise. Die Reaktion Moskaus werde Washington überraschen, warnte die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie aus einer Erklärung des russischen Außenministeriums vom Donnerstag hervorgeht, wurde ein hochrangiger Diplomat der US-Vertretung ins russische Außenministerium vorgeladen. Er erhielt eine Protestnote im Zusammenhang mit "den provokativen Handlungen" der US-diplomatischen Vertretung, die die Visabearbeitung für Medienvertreter, die Sergei Lawrow nach New York begleiten sollten, zum Scheitern brachten.

Sabotageakte, die darauf abzielten, die journalistische Arbeit zu behindern, würden nicht unbeantwortet bleiben, hieß es ferner. "Weitere mögliche Reaktionsmaßnahmen werden derzeit ausgearbeitet, über die die US-Seite ordnungsgemäß informiert wird." Russlands Vize-Außenminister Sergei Rjabkow hatte diese Woche bereits eine Demarche gegen die USA wegen der Nichtausstellung von Visa angekündigt.

Die Sprecherin des Außenamtes Maria Sacharowa wies darauf hin, dass Journalisten, die nicht mit der Regierung verbunden sind, ebenfalls mit dem Minister reisen sollten. Die Visa an russische Pressevertreter seien erst dann erteilt worden, als das Flugzeug mit Lawrow bereits abgehoben hatte. Sie bezeichnete das Vorgehen als eine "Gemeinheit". Die Reaktion Moskaus werde die USA überraschen, so Sacharowa. Zu den konkreten Maßnahmen wollte sie sich noch nicht äußern. "Ich werde sie nicht nennen, weil ich die Überraschung nicht verderben möchte", sagte sie bei einem Pressebriefing am Donnerstag.

Moskau hat seit vielen Jahren Schwierigkeiten, vor allem von den Vereinigten Staaten eine Genehmigung für die Arbeit in verschiedenen UN-Gremien zu erhalten. Russlands Außenminister Lawrow besuchte diese Woche das UN-Hauptquartier, um dort an Veranstaltungen des Sicherheitsrates teilzunehmen. Seine Delegation hatte zuvor Probleme, US-Visa für die Einreise zu erhalten. Die Vertreter russischer Medien erhielten gar keine Visa."

Quelle: RT DE