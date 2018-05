Chewbacca in Berlin

Nachdem Han Solo (Alden Ehrenreich) Berlin bereits Anfang April besucht hat, landete heute sein haariger bester Freund Chewbacca in der Hauptstadt, um das neueste Abenteuer aus einer weit, weit entfernten Galaxis – Solo: A Star Wars Story – vorzustellen. Genau 20 Tage vor Kinostart und passend zum internationalen STAR WARS DAY begeisterte der beliebte Wookiee über den Dächern Berlins und vor dem Brandenburger Tor Fotografen und Journalisten gleichermaßen und wartete sogar mit dem ein oder anderen technischen Geheimtipp auf.

Der coolste Pilot der Galaxis, Han Solo, und sein großer Freund Chewbacca kehren mit Lichtgeschwindigkeit auf die große Leinwand zurück: Solo: A Star Wars Story erzählt humorvoll und mit viel Action, wie die zwei beliebtesten Helden des Universums erstmals aufeinandertreffen und ihre einzigartige Freundschaft beginnt.

Bei einer Reihe waghalsiger Abenteuer in der düsteren und gefährlichen kriminellen Unterwelt lernt Han Solo (Alden Ehrenreich) seinen späteren Co-Piloten Chewbacca (Joonas Suotamo) kennen und trifft auf den berüchtigten Glücksspieler Lando Calrissian (Donald Glover). Solo: A Star Wars Story markiert den Beginn der außergewöhnlichen Freundschaft des wohl ungewöhnlichsten Helden-Duos der Star-Wars-Saga!

Unter der Regie von Oscar®-Preisträger Ron Howard begeistern in Solo: A Star Wars Story Alden Ehrenreich als Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover als Lando Calrissian, Thandie Newton und Phoebe Waller-Bridge sowie Joonas Suotamo als Chewbacca.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Jonathan und Lawrence Kasdan. Als Produzenten zeichnen Kathleen Kennedy, Allison Shearmur und Simon Emanuel verantwortlich. Als Co-Produzenten fungieren Kiri Hart, Susan Towner und Will Allegra, sowie als ausführende Produzenten Lawrence Kasdan und Jason McGatlin.

Solo: A Star Wars Story startet am 24. Mai 2018 im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany in den deutschen Kinos.

Mit Chewbaccas Besuch fiel auch der Startschuss für den Ticketvorverkauf – seit Freitag, den 4. Mai um 12 Uhr mittags können sich Fans unter https://deinkinoticket.de/solo/tickets die besten Plätze für Solo: A Star Wars Story sichern. In diesem Sinne: Happy STAR WARS DAY und May the 4th be with You!

Quelle: The Walt Disney Company