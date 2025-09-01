Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Hazel und Thomas: "Eine Schlaf-Nanny - DAS ist Luxus!"

Hazel und Thomas: "Eine Schlaf-Nanny - DAS ist Luxus!"

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Was haben Hazel Brugger (31) und Thomas Spitzer (37) nach der Geburt ihres zweiten Kindes gegen allzu heftigen Schlafmangel unternommen? Dem Magazin "Apotheken Umschau ELTERN" haben es die beiden Comedians und Podcaster verraten.

Ein echter "Wochenbett-Gamechanger" für die beiden, die zwei Töchter haben und nach eigener Aussage zwar ein Paar sind, aber trotzdem noch gerne miteinander reden: "Beim zweiten Kind haben wir für die ersten acht Wochen eine 'Schlaf-Nanny' engagiert - kein Witz", erzählen Hazel und Thomas.

 "Nach der jahrelangen krassen Schlaflosigkeit mit dem ersten Kind brauchten wir alle Hilfe, die möglich war." Die Nanny sei oft nachts da gewesen und habe das Baby mal beruhigen können, wenn es gar nicht mehr aufgehört habe zu schreien. Für das Paar steht fest: "DAS ist Luxus. Und nicht die teure Hochzeit oder das schicke Auto."

Quelle: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen (ots)

