Sie ist die Powerfrau in ihrer Musikwelt: Nadine Sieben, Schlagersängerin, Kindermusikerin - will für Deutschland beim ESC antreten

Die Künstlerin aus Horneburg bei Hamburg lebt ihren Traum und macht den ganzen Tag Musik - mit Kindern, im Studio, auf der Bühne. Sie wagt nicht nur den Spagat zwischen zwei musikalischen Genres, der Musik für Kinder und dem aktuellen Pop-Schlager, sondern betreibt neben der Karriere als Solistin schon seit über 10 Jahren ihre eigene Musikschule, in dem Kinder und Jugendliche an Gesang, Tanz, Schauspiel und - besonders wichtig für die ganz Kleinen - musikalische Frühförderung herangeführt werden. Im Herbst 2023 eröffnete sie nach eineinhalb Jahren Bauzeit in ihrem Heimatort den lang ersehnten Neubau für ihr "Musikinstitut Nadine Sieben".

Und nun die nächste Musik-News: Nadine Sieben hat sich beim ESC 2024 beworben. Sie möchte mit einem Deutschen Schlager für Deutschland nach Schweden und dort antreten. Schon 2023 hatte sie sich mit ihrem Song "Higher love" zum ESC-Vorentscheid beworben, wurde aber, wie so viele andere auch, nicht eingeladen. "Aufgeben ist keine Option" sagt sie und verrät via Instagram, das sie sich auch diesmal wieder beworben hat - mit einem ganz neuen Song natürlich. Man darf gespannt sein. Quelle: Musikagent JMS GmbH (ots)