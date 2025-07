Fünf deutsche Filme für Oscar-Rennen eingereicht

In diesem Jahr hat es fünf Filmeinreichungen für den 98. Oscar-Wettbewerb in der Kategorie "Best International Feature Film" gegeben. Das teilte die Auslandsvertretung des deutschen Films, German Films, am Mittwoch mit.

Es handelt sich demnach um "Amrum" von Fatih Akin, "Der Tiger" von Dennis Gansel, "In die Sonne schauen" von Mascha Schilinski, "John Cranko" von Joachim A. Lang sowie "Riefenstahl" von Andres Veiel. Die Auswahl des deutschen Beitrags zu den Academy Awards im Jahr 2026 findet durch eine unabhängige Fachjury am 20. und 21. August 2025 in München statt.



Die 15 Titel umfassende "Shortlist" für die Kategorie "Best International Feature Film", die die eingereichten Filme aus den unterschiedlichen Ländern beinhaltet, wird am 16. Dezember 2025 bekannt gegeben. Die fünf nominierten Titel, die letztendlich ins Rennen gehen, werden am 22. Januar 2026 veröffentlicht. Die Oscar-Verleihung findet am 15. März 2026 statt. Quelle: dts Nachrichtenagentur