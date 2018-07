Die Zillertaler trennen sich - Sänger Florian Prantl: "Ich möchte nicht mehr ständig auf Achse sein."

Nach 46 Jahren gemeinsamer Musik und Konzerten trennt sich die österreichische Gruppe Die Zillertaler, wie sie exklusiv in NEUE POST verkünden. Der Grund: Die Tiroler wollen wieder mehr Zeit haben für die kleinen Dinge des Lebens.

Mit der Familie gemeinsam Abendessen, bergsteigen, im eigenen Garten arbeiten - das sind Dinge, für die die fünf Mitglieder der Zillertaler keine Zeit hatten. "Die Zeit wird mir sehr fehlen", sagt Sänger Florian Prantl. Doch bei all der Hingabe zur Musik und zu den Fans blieben sie selbst und ihre Familien auf der Strecke. "Man muss abwägen, was einem mehr bedeutet", so Florian Prantl. "Ich möchte nicht mehr ständig auf Achse sein."

Zu ihren vielen Auftritten gehörte auch die Teilnahme an der Fernsehsendung "Grand Prix der Volksmusik". Sogar in Australien ist die Gruppe aufgetreten. Die bereits geplanten Konzerte möchten die Männer noch spielen, danach ist Schluss.

Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)