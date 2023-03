Die Singer-Songwriterin Nina Chuba dominiert die Charts. Ihr Debütalbum "Glas" ist an der Spitze der Top 100, teilte die GfK am Freitag mit.

Parallel bugsiert die Senkrechtstarterin vier Songs gleichzeitig in die Auswertung, und zwar "Mangos mit Chili" (fünf), "Wildberry Lillet" (sechs), "Glatteis" (23) und "Ich hass dich" (mit Chapo102, 27). Insgesamt gibt es 28 Neuzugänge in den Album-Charts: Hinter Nina Chuba tauchen der Reihe nach die Gorillaz ("Cracker Island", zwei), Bukahara ("Tales Of The Tides", vier), Insomnium ("Anno 1696", fünf) und Longus Mongus & BHZ ("Endlich Wieder Sommer", sechs) auf, zwischen die sich Vorwochensiegerin P!nk ("Trustfall", drei) quetscht.



"Der Bergdoktor"-Star Mark Keller ist mit "Mein kleines Glück" auf Rang sieben. "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 ist zum fünften Mal in Folge an der Spitze der Single-Charts. Miley Cyrus ("Flowers") und Ayliva feat. Mero ("Sie weiß") holen unverändert die übrigen Medaillen, während Samra & Sido ("Ich liebe dich", vier) und The Weeknd ("Die For You", zwölf) die stärksten New Entries beisteuern. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur