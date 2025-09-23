Nach Pause auf Sendung: „Jimmy Kimmel Live!“ startet wieder

Wenige Tage nach einer „unbefristeten“ Aussetzung kehrt „Jimmy Kimmel Live!“ auf den Bildschirm zurück, meldet die AP. Disney bestätigte den Neustart für Dienstagabend und sprach von „konstruktiven Gesprächen“ mit Kimmel, schreibt People.com.

Die Sendepause folgte auf heftige Debatten um Kimmels Äußerungen. Teile des Affiliate-Netzes hatten die Ausstrahlung zwischenzeitlich gestoppt. Nun setzt der Sender auf Deeskalation und eine Rückkehr zum Normalbetrieb.

Medienbeobachter sehen darin auch ein Signal an die Branche, kontroverse Aussagen nicht dauerhaft mit Programmsperren zu sanktionieren. Für ABC bleibt die Late-Night-Schiene ein wichtiger Baustein, um Werbeumsätze und Reichweite zu halten.

Quelle: ExtremNews



