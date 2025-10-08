Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Geheimnisse von Charlie Brown! – Zum 75. plaudert der Sohn

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 18:45 durch Sanjo Babić
Die Peanuts als Butterschnitzerei auf der Iowa State Fair (2002)
Die Peanuts als Butterschnitzerei auf der Iowa State Fair (2002)

Foto: FlickreviewR
Lizenz: CC BY-SA 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Zum 75-jährigen Jubiläum der „Peanuts“ führt BILD ein Gespräch mit Craig Schulz über Erbe und Aktualität der Figuren. Essays und Rückblicke in Qualitätsmedien arbeiten den zeitlosen Humor und die stille Melancholie der Strips heraus.

Die „Peanuts“ sind mehr als Nostalgie: Sie verdichten Alltagssorgen – Scheitern, Freundschaft, Selbstzweifel – zu lakonischen Pointen. Das macht sie anschlussfähig über Generationen und Kulturen hinweg. In Zeiten permanenter Empörung wirkt ihre leise Ironie fast therapeutisch.

Medienökonomisch blieb das Universum agil: Specials, Merch, neue Animationsformate. Entscheidend für die Langlebigkeit ist jedoch der Kern – Figuren mit Fehlern und Würde. Darin liegt die Kraft, auch künftige Lesergenerationen ohne moralischen Zeigefinger zu erreichen.

