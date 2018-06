Westernhagen rät Lindenberg zur Zurückhaltung

Marius Müller-Westernhagen gönnt seinem Sängerkollegen Udo Lindenberg den großen Erfolg nach Jahren schleppender Albumverkäufe, rät ihm aber gleichzeitig zur Zurückhaltung: "Udo hat schwere Zeiten hinter, deshalb freue ich mich wahnsinnig darüber, dass er noch mal so gewürdigt wird", sagte Müller-Westernhagen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Trotzdem müsse er aufpassen. "Er darf es jetzt nicht übertreiben."

Lindenberg solle "rechtzeitig merken, wann es reicht, wann es auch wieder gut ist". Die Gefahr, dass man sich verkaufe, sei zu groß, und viele Leute kriegten das nicht mit. "Dann machst du dich zu deiner eigenen Karikatur. Und verlierst dich", sagte Müller-Westernhagen. Der 69 Jahre alte Sänger ist seit vielen Jahren mit Lindenberg befreundet.

Westernhagen kritisiert Schröders enge Beziehung zu Putin

Marius Müller-Westernhagen, Sänger und langjähriger enger Vertrauter von Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), hat kein Verständnis für die enge Beziehung Schröders zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. "Ich verstehe nicht, warum er so nah an Putin dran ist. Und erst recht nicht, wieso er so wenig Kritisches sagt", sagte Müller-Westernhagen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Seine Freundschaft mit Schröder sei "im Sande verlaufen", nachdem Schröder aus der aktiven Politik ausgeschieden sei. "Ich finde das schade", sagte der Sänger. "Obwohl er ein ganz anderes Image hat, ist Schröder ein wahrer Intellektueller. Er ist ein unfassbar kluger Kopf."

