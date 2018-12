David Garrett - er verbringt Weihnachten mit seinem Bruder: "Ich bin nicht verliebt"

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und damit das Fest der Liebe. Doch David Garrett sagt: "Ich bin nicht verliebt." Exklusiv in Closer verrät der Stargeiger, wie er das Weihnachtsfest verbringen wird. Weihnachten wird David Garrett in seiner Wahlheimat New York feiern, gemeinsam mit seinem Bruder.

Dabei träumt der Musiker eigentlich von einer eigenen Familie. "Ich denke, jeder Mensch möchte irgendwann seine eigene Familie gründen. Das ist ganz normal. Ich kann mir das sehr gut vorstellen." Doch das ist gar nicht so einfach für den Musiker. "Mittlerweile habe ich ein wenig mehr Erfahrung, um herauszufinden, wer es ernst meint mit mir." Äußerlichkeiten sind David Garrett weniger wichtig, berichtet er. Auf eine Sache legt er aber Wert. "Ich finde Zähne total wichtig und ein schönes Lachen. Natürlich auch Ehrlichkeit und Vertrauen. Das ist für mich und meinen Beruf besonders wichtig." Quelle: Bauer Media Group, Closer (ots)

