Thorsten Schulte: Bestseller-Autor gibt Einblick in Netzwerk der Mächtigen

Thorsten Schulte veröffentlichte bereits zahlreiche Publikationen über die herrschende Politik und die sie beeinflussenden Hintergrundmächte. Als gelernter Bankkaufmann, der dann zum Investmentbanker und Unternehmensberater aufstieg, hat er auch einen gewissen Einblick in die Abläufe der globalen Oligarchie. Am 11. April wird er gemeinsam mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet auftreten. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Als Verleger beleuchtet er vor allem Geheimgesellschaften und globale Netzwerke, die sich wie Mehltau über bestehende staatliche Strukturen legen und Einfluss auf die Weltpolitik nehmen. Besonders die bewusst herbeigeführte Corona-Krise und der Ukraine-Krieg werden von den Globalisten zur Neuordnung der Welt und Entmündigung der Bürger genutzt.

Bekannter AUF1-Interviewpartner

Bereits im vergangenen Sommer war Thorsten Schulte Gast bei AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet. Im zweiteiligen Interview nahm er zu den wesentlichen Herausforderungen für die Bürger ausführlich Stellung. Vor allem die Freimaurerei als unsichtbare Hintergrundmacht beleuchtete er. Die Menschen warnt er vor Naivität und Gutgläubigkeit gegenüber den Herrschenden. So erklärte er: „Wissen Sie: Es gibt die offizielle Geschichtsschreibung. Und es gibt die Wahrheit.“ Bereits vor Ausbruch des Ukraine-Krieges ermahnte Schulte die Deutschen, sie sollten sich nicht gegen Russland hetzen lassen. Hier seien nämlich raumfremde Hintergrundmächte als lachende Dritte am Werk.

Mit der Wahrheit gegen Lüge und Hass!

Der Publizist empfiehlt, sich nicht der Mittel der Gegner zu bedienen, die mit Hass und Gewalt arbeiten, sondern mithilfe der Wahrheit die Lügner zu enttarnen. In diesem Zusammenhang spricht er von „teuflischen Kräften“, die am Werk seien. Besonders die USA seien im Würgegriff der Freimaurer, deren Einfluss auf die Politik ein immenser sei. Diese wollten ein totalitäres, weltweites „pyramidales Herrschaftssystem“ errichten. Daher gelte es, deren Machenschaften aufzudecken, um die Installierung einer Neuen Weltordnung zu verhindern.

Hier der zweite Teil des Gespräches mit dem Titel „Thorsten Schultes Warnung vor pyramidalem Welt-System“. Hier geht’s zum ersten Teil .



Gemeinsamer Auftritt mit Stefan Magnet am 11. April

Wer Thorsten Schulte live erleben will, hat am 11. April die Möglichkeit dazu: beim AUF1-Abend zum Thema Globalismus an der Seite von Stefan Magnet. Dabei werden die beiden Autoren ein aktuelles Lagebild zeichnen und die aktuellen Bedrohungsszenarien in den Bereichen Great Reset, Gesundheits-Ausnahmezustand, Ukraine-Krieg, Masseneinwanderung und Transhumanismus behandeln. Sie zeigen, dass es für die Globalisten um alles geht und sie mit entsprechender Härte gegen die Völker vorgehen. Doch im Auge des Sturms kommt es zur Entscheidung: In der „letzten Schlacht“ muss sich die Menschheit entscheiden und es wird zu einem großen Aufwachprozess kommen. Lassen Sie sich diese einmalige Veranstaltung unter Gleichgesinnten nicht entgehen: Am Dienstag, den 11. April 2023, 19 : 30 Uhr! ( Einlass ab 18:00 Uhr.) Die Eintrittskarten kosten 25 Euro und sind hier über den AUF1 Shop zu beziehen . "



Quelle: AUF1.info