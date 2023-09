„Love Priest“: Weiter Vollgas Richtung Regenbogen

Auch die zweite Episode der Tim Kellner Show - exklusiv bei AUF1 - war ein voller Erfolg. Mit seiner eigenen TV-Sendung hat Tim Kellner, der deutsche YouTuber und selbsternannte „Love Priest“ nun die Möglichkeit, auch im Fernsehen zu sagen, was er sich denkt. Humorvoll, geradlinig und gekonnt in Satire verpackt, erreicht er nun ein Millionenpublikum. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Tim Kellner, ein Kämpfer mit Herz und Hirn, für Land und Leute, bringt seine Beobachtungen und seine Kritik schonungslos zur Sprache - nun exklusiv im Fernsehen bei AUF1.



Tagespolitischer Irrsinn gekonnt satirisch thematisiert

In der aktuellen Folge führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. Er thematisiert in dieser Ausgabe unter anderem das hysterisch, mediale Geschrei zum AUF1 Satellitenstart, SPD Innenministerin Nancy Faeser und den Vorschlag von Annalena Baerbock, rund um das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl einen Windpark entstehen zu lassen. Aber auch viele weitere Themen spricht Tim Kellner an.

Die ganze Sendung „ Die Tim Kellner Show bei AUF1 - Episode 2 “ können Sie hier ansehen:

Missstände aufzeigen

Mit seinem scharfen Blick auf die Missstände, die uns derzeit in der Heimat das Leben schwermachen, bringt er aktuelle Themen auf den Punkt. Er sagt, was er sich denkt und steht „für die Eigenen“ ein: „Ich sage, was ich denke, auch wenn das mittlerweile in Deutschland nicht mehr erwünscht ist.“ Aktuell wird Tim Kellner von Außenministerin Annalena Baerbock geklagt, weil er sie beleidigt haben soll.

Millionenpublikum im deutschen Sprachraum erreichen

Mit seiner exklusiven Show bei AUF1 kann der bekannte Satiriker nun im Fernsehen nun Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum erreichen. Auf unnachahmliche Weise kann er ihnen seine Sichtweise näherbringen. Egal, welches Thema sich auftut, der selbsternannte „Love Priest“ nimmt sich kein Blatt vor den Mund. In seiner humorvollen und geradlinigen Art heizt er der Obrigkeit ordentlich ein.

Hinweis:

So empfangen Sie den Kanal „SRGT“, wo AUF1 ab sofort täglich von 6-8 Uhr und 18-22 Uhr sein Programm sendet:

Öffnen Sie bei Ihrem Empfangsgerät das Menü „Einstellungen“ und wählen Sie die Option „Manueller Sendersuchlauf“. Die Gestaltung der Menüs bei Empfangsgeräten ist unterschiedlich. Detaillierte Infos für Ihr Gerät entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Je nach Gerät geben Sie die Empfangsdaten ein:

Kanal „SRGT“

Satellit: Astra 19,2° Ost

Art: DVB-S

Frequenz: 10920.75 MHz

Symbolrate: 22.000

Polarisation: Horizontal (H)

Transponder: 133

FEC: 7/8

Neu gefundene Programme werden in der Senderliste meistens ganz hinten gereiht. Speichern Sie die gefundenen Programme und reihen Sie AUF1 ganz nach vorne."

Quelle: AUF1.info