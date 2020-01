Mareile Höppner: Mit Ex-Mann unter einem Dach glücklich

Im Herbst 2019 gab sie die Trennung von Arne Schönfeld bekannt, jetzt spricht Mareile Höppner, 42, erstmals über ihren Alltag als getrenntes Paar.

In der aktuellen GALA (Heft 5/2020) sagt die ARD-Moderatorin: "Wir sind trotz Trennung sehr glücklich zusammen und auch noch total eng miteinander. Wir sind ja schließlich auch Eltern, haben einen neunjährigen Sohn."



Dazu gehört auch, dass sie mit ihrem Ex-Mann in Leipzig nach wie vor unter einem Dach lebt: "Also, ich sag mal so: Bei uns ist es ein bisschen das Hin-und-her-Modell. Aber für uns passt alles."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)