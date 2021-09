Bei Eifersuchtsszenen müssen die Zarrellas lachen

Nach der erfolgreichen Premiere seiner ZDF-Samstagabendshow gelten Giovanni Zarrella, 43, und seine Frau Jana Ina, 44, als Deutschlands neues Traumpaar - in GALA (Heft 38/2021, ab morgen im Handel) sprechen die beiden jetzt über ihre Liebe. Anfangs sei Eifersucht ein Thema gewesen, so Giovanni. "Aber nach all den Jahren wissen wir, was wir aneinander haben."

Jana Ina ergänzt: "Unsere Liebe ist sehr intensiv, und unsere Beziehung ist sehr fest. Wenn einer von uns eine Eifersuchtsszene machen würde, würde der andere sich wahrscheinlich einfach nur kaputtlachen." Im Winter wollen sie auf einer Kreuzfahrt nach 16 Jahren ihr Eheversprechen erneuern. Jana Ina schätzt an ihrem Mann vor allem auch seine Verbindlichkeit. "Giovanni ist der pünktlichste Mensch, den ich kenne. Und er kriegt immer die Krise mit mir, weil ich leider sehr brasilianisch bin, was dieses Thema angeht: immer ein paar Minütchen zu spät." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)