Annen-May-Kantereit auf Platz 1 der deutschen Album-Charts

Die deutsche Pop-Rockband "Annen-May-Kantereit" steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Nach "Alles nix Konkretes" (2016) steht die Gruppe mit "Es ist Abend und wir sitzen bei mir" zum zweiten Mal an der Spitze der Charts. Mit "Love My Life" folgt auf Platz zwei "Ufo 361". Die britische Band "Genesis" erreicht mit "BBC Broadcasts" den dritten Rang.

In den Single-Charts stehen Udo Lindenberg und "Apache 207" die sechste Woche in Folge auf Platz eins. "Komet" ist damit der am längsten an der Spitze platziere Song seit dem letztjährigen Sommerhit "Layla" (DJ Robin und Schürze), der insgesamt neun Mal die Top 100 angeführt hatte. Die weiteren Podestränge der Single-Hitliste gehen unverändert an Miley Cyrus ("Flowers") und Ayliva und Mero ("Sie weiß").

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur