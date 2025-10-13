Rammbock am Morgen – Ermittler durchsuchen Wohnung der Influencerin

Bei Rapperin und Influencerin Katja Krasavice hat die Polizei eine Hausdurchsuchung durchgeführt, berichten t-online und Yahoo Nachrichten. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts der „falschen Verdächtigung“ im Zusammenhang mit einem früheren Vorfall. FOCUS online bestätigt, dass die Maßnahme am frühen Morgen mit richterlichem Beschluss erfolgte.

Den Berichten zufolge steht die Razzia im Kontext eines Ereignisses aus dem Frühjahr und eines späteren Social-Media-Posts. Die Staatsanwaltschaft ließ mitteilen, die weiteren Schritte hingen von der Auswertung der sichergestellten Daten ab; Unschuldsvermutung gilt. Krasavice übte in Netzbeiträgen scharfe Kritik an der Polizei.

Die Medien verweisen darauf, dass im laufenden Verfahren noch keine öffentliche Anklage erhoben wurde. Angaben zu weiteren Beschuldigten oder Zeugen liegen bislang nicht vor.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



